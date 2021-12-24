Путин и Лукашенко проведут переговоры в Петербурге 29 декабря

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Петербурге. Фото: сайт президента РФ

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Петербурге. Фото: сайт президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Петербург с рабочим визитом для участия в неформальной встрече глав государств СНГ. 29 декабря у него запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, Лукашенко 28 декабря примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ, а 29 декабря он встретится с Путиным. На переговорах президенты обсудят актуальные вопросы сотрудничества Белоруссии и России.

В пресс-службе добавили, что на неформальной встрече лидеры поднимут вопросы о дальнейших шагах по повышению социально-экономического развития стран СНГ и решении общих проблем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, о чем говорил Путин на большой пресс-конференции.