Путин и Лукашенко проведут переговоры в Петербурге 29 декабря

Путин и Лукашенко проведут переговоры в Петербурге 29 декабря
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Петербурге. Фото: сайт президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Петербург с рабочим визитом для участия в неформальной встрече глав государств СНГ. 29 декабря у него запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, Лукашенко 28 декабря примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ, а 29 декабря он встретится с Путиным. На переговорах президенты обсудят актуальные вопросы сотрудничества Белоруссии и России.

В пресс-службе добавили, что на неформальной встрече лидеры поднимут вопросы о дальнейших шагах по повышению социально-экономического развития стран СНГ и решении общих проблем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, о чем говорил Путин на большой пресс-конференции.

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