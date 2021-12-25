Горизбирком выбрал нового заместителя председателя и секретаря

Горизбирком выбрал нового заместителя председателя и секретаря
Горизбирком выбрал нового заместителя председателя и секретаря. Фото: группа "Вконтакте"/" Санкт-Петербургская избирательная комиссия"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия выбрала нового заместителя председателя и секретаря.

Выбор был сделан на заседании в пятницу, 24 декабря. Об этом стало известно от самой избирательной комиссии на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Обоих выбранных кандидатов предложила председатель Наталья Чечина. Начальник Юридического управления аппарата горизбиркома Олег Зацепа работает в комиссии с 2015 года. За его кандидатуру на пост заместителя председателя проголосовало 11 членов из 13. Зацепа заменит Аллу Егорову.

Также члены Горизбиркома выбрали нового секретаря вместо Марины Ждановой. Им стала Екатерина Астафьева. За нее также проголосовали 11 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что новым секретарем Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 24 декабря был избран депутат Сергей Боярский.

Екатерина Астафьева ленобласть новости СПб Олег Зацепа Санкт-Петербургская избирательная комиссия.


 

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