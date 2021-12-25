Песков поздравил журналистов с новом годом и пошутил про новые штаммы

Песков поздравил журналистов с новом годом и пошутил про новые штаммы. Фото: kremlin.ru

Песков поздравил журналистов с новом годом и пошутил про новые штаммы. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решил поздравить журналистов с Новым годом в шуточной форме, отметив, что в греческом алфавите осталось не так много букв для новых штаммов коронавируса.

Песков поздравил прессу с Новым годом и придумал интересную открытку, которую в своем Telegram-канале обнародовало «RT на русском». В открытке представитель Кремля шутит по поводу новых штаммов коронавируса.

Помимо надписи «С новым годом!» на открытке изображен греческий алфавит, на котором обведена буква «омикрон».

«Видите, букв осталось не так много! В 22-м точно будет лучше», — отметил Песков.

Так представитель Кремля намекнул на вероятное появление новых мутаций коронавируса. Кроме того, он, конечно же, пожелал журналистам здоровья и счастья в новом году.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по словам Пескова, Владимир Путин встретит Новый год в кругу семьи и близких друзей.