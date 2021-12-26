Столтенберг проведет заседание Совета Россия — НАТО 12 января

Столтенберг проведет заседание Совета Россия — НАТО 12 января
Столтенберг решил созвать заседание совета Россия – НАТО 12 января. Фото: Pixabay

Заседание Совета Россия — НАТО может состояться 12 января. Такую дату определил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который также выступает в качестве председателя Совета.

Представители военно-политического блока в настоящее время контактируют с Россией по данному вопросу, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на источники в альянсе.

На 12 января 2022 года также запланировано заседание начальников Генштабов стран НАТО.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что действия России будут безусловно зависеть от безопасности России. Поэтому продвижение НАТО на восток неприемлемо. Важен не ход переговоров, а результат. Об этом на ежегодной большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

«Ни одного дюйма на Восток, сказали нам в 90-е годы. Надули. Пять волн расширения НАТО. Вот о чем речь. Вы должны дать нам гарантии. И немедленно. Сейчас, — заявил он в ответ на вопрос иностранного корреспондента. — Разве мы угрожаем кому-то?»

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