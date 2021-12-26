В Госдуме предрекли нападение Украины на Россию в феврале

В Госдуме предрекли нападение Украины на Россию в феврале
Михаил Делягин предрек, что целями Украины в случае вторжения могут стать такие российские города, как Ростов-на-Дону, Белгород и Брянск. Фото: скриншот Instagram

Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что Украина может готовиться к нападению на Россию в период с конца февраля по конец марта следующего года.

По словам политика, которые приводит Ura.ru, Киев уже готов отдать своих военных в нападение на Россию.

«У них все достаточно плохо, чтобы держать людей в подчинении. Единственный способ — это война», — заявил Делягин.

Депутат ГД также предрек, что целями Украины в случае вторжения могут стать такие российские города, как Ростов-на-Дону, Белгород и Брянск. Также, по мнению Делягина, украинские военные силы могут нанести удар по Крыму.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Байден предупредил Путина об отправке военных в страны НАТО в случае вторжения на Украину. Однако, по словам американского президента, планов по отправке войск США на Украину никогда не было.

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В Госдуме предрекли нападение Украины на Россию в феврале
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