В Великобритании открыта вакансия островного короля

В Великобритании открыта вакансия островного короля
В Великобритании открыта вакансия короля. Фото: Pixabay

Городской совет английского Барроу-ин-Фернесс, расположенного на северо-западе Великобритании, разместил объявление о поиске короля острова Пил, который находится в административных границах города.

Остров располагается в 800 м от полуострова Фернесс. До этого места можно добраться на пароме, курсирующем с апреля по сентябрь, либо пешком во время отлива.

Кандидату нужно взять на себя управление баром и гостиницей, следить за замком XIV века и стать королем острова сроком на десять лет к сезону, который начинается в апреле, сообщает The Guardian.

При этом церемония коронации выглядит следующим образом: будущий король садится на «трон» со старой саблей, после чего ему выливают на голову несколько ведер алкоголя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что конфликт между бывшим королем Малайзии Мухаммадом V и Оксаной Воеводиной пока что не исчерпан. Мужчина предложил бывшей возлюбленной ряд условий, которые она должны выполнить, чтобы получить 100 тысяч долларов в течение 10 месяцев.

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