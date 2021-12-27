В Красносельском районе жена-инвалид ударила супруга ножом

Женщина напала на мужа в Красном селе. Фото: "Яндекс Панорамы"

Женщина напала на мужа в Красном селе. Фото: "Яндекс Панорамы"

В Петербурге семейная пара выпивала, после чего женщина кинулась на мужа с ножом.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru 27 декабря, оба супруга инвалиды 2-й группы по зрению.

Происшествие случилось в Красном селе по улице Массальского. 63-летняя женщина сама рассказала скорой помощи, что ударила 70-летнего мужа ножом.

Позднее пострадавшему диагностировали колото-резаную рану, пароорбитальную гематому справа. Мужчина в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Нападавшую сначала задержали, но в связи с состоянием здоровья оставили дома. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что возбуждено уголовное дело по факту ножевого на Подольской улице.