Соцзащита: по 10 тысяч рублей россияне получат до конца года

В числе категорий граждан - пенсионеры, празднующие многолетний юбилей супружеской жизни и достигших солидного возраста. Фото: pixabay.com

В числе категорий граждан - пенсионеры, празднующие многолетний юбилей супружеской жизни и достигших солидного возраста. Фото: pixabay.com

Среди категорий граждан, которым полагается материальная помощь — пенсионеры и семьи с детьми-инвалидами.

Новые выплаты от службы социальной защиты получат некоторые категории россиян до 31 декабря этого года, сообщает АБН. Распределением мер дополнительной материальной поддержки займутся региональные отделения соцзащиты, суммы могут доходить до 10 тыс. рублей.

Так, например, денежные выплаты полагаются пенсионерам в тяжелой жизненной ситуации. Получить матпомощь пожилые люди могут по заявлению в местные отделения соцзащиты. Среди других категорий – пенсионеры, празднующие многолетний юбилей супружеской жизни и достигших солидного возраста. В некоторых регионах суммы выплат могут достигать 10 тыс. рублей, говорится в сообщении.

Единовременную выплату в 10 тыс. рублей получат семьи, воспитывающие ребенка-инвалид. Это произойдет автоматически без обращения в отделение соцзащиты.

Ранее Gazeta.Spb.ru писала, 80-летние россияне получат по 13 тыс. рублей на карту.