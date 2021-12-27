Путин обсудил с президентом Таджикистана обсудили вопросы миграции

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона прошла в Петербурге. Фото: Кремль

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона прошла в Петербурге. Фото: Кремль

Президент России Владимир Путин на встрече в Петербурге обсудил с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном миграцию граждан из Таджикистана в Россию.

Путин отметил в разговоре с Рахмоном, что в России на сегодняшний день проживают и работают около миллиона граждан Таджикистана.

«Знаю Ваше внимание и заботу в отношении развития русского языка, он развивается очень хорошо при Вашей поддержке. Очень много желающих изучать русский язык», — сказал российский лидер.

Глава государства также рассказал, что если в 2019 году приезжие из Таджикистана перевели домой порядка 1,8 миллиарда долларов, то в прошлом году сумма сократилась из-за пандемии — получилось около 1,7 миллиарда долларов.

По словам Путина, российская сторона намерена и дальше продолжать решать вопросы, связанные с миграционной политикой, чтобы поддержать экономику и граждан Таджикистана.

«И наша промышленность и экономика в целом, строительный сектор заинтересованы в привлечении квалифицированных и трудолюбивых людей», — подчеркнул президент РФ.

Во вторник в Петербурге пройдет неформальный саммит глав стран СНГ. В ней примут участие президенты России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также премьер-министр Армении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 29 декабря пройдет встреча Путина и Лукашенко.