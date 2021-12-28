В 2022 году пожилым россиянам увеличат пенсии минимум на 1 000 рублей

В 2022 году российским пенсионерам пообещали увеличении пенсионных выплат минимум на 1 00 рублей. Пересчет будет произведен уже с 1 января.

Минимальный размер надбавки к пенсии пожилым гражданам составит 1 000, сумма может быть несколько выше, но не должна упасть ниже этого значения. Также в Совете Федерации выдвигают прогнозы на повышении пенсии, учитывая фактический уровень инфляции за уже уходящий 2021 год. Об этом сообщается на сайте издания PRIMPRESS со ссылкой на члена Совета Федерации РФ Елену Бибикову.

Результатом перерасчета и станет увеличение пенсионных выплат. Сенатор снова подчеркнула, что по плану показатель индексаций пенсий в новом году составит 5,9%, но при этом, основываясь на поручении президента России, показатель может быть подвержен изменениям в соответствии с фактической инфляцией по итогам 2021 года.

Также Бибикова подчеркнула, что в скором времени может быть принято решение об увеличении уровня индексации пенсий. Такой решение остается за правительством. Это значит, что пенсии в России могут вырасти в еще больше степени, чем обсуждается. окончательное решение по этому вопросу будет зависеть от итогов 2021 года.

С 1 января ожидается увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по наступлению старости. Такие выплаты предоставляют пожилым гражданам, когда им исполняется 80 лет.

На сегодняшний день в России насчитывается 43 млн пенсионеров. Ожидается, что размер надбавки к пенсии в виде 1 000 и более будет распространяться на всю эту группу.

Но касательно прогнозов на новый год не стоит забывать, что от будущих ожиданий настоящая ситуация не сильно стабилизируется. Поэтому несмотря на благоприятные прогнозы государства и специалистов необходимо подумать об экономии тех средств, что уже есть, и чем пока есть возможность располагать.

Например, некоторая часть пенсионеров получат деньги за январь только в конце декабря, а следующе выплаты ожидаются в феврале, следовательно на новогодние праздники денежные накопления лучше тратить осторожно, на всякий случай, считают эксперты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что денежные выплаты за январь, действительно, могут прийти в конце декабря, потому что даты получения пенсий выпадают на праздничные дни. Такой расклад может запутать пенсионеров.