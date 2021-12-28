Кто из россиян получит по 6 тысяч в конце уходящего года

Кто из россиян получит по 6 тысяч в конце уходящего года. Фото: pixabay

Кто из россиян получит по 6 тысяч в конце уходящего года. Фото: pixabay

В конце уходящего 2021 года некоторым группам россиян поступят выплаты в сумме примерно 6 тысяч. Денежные средства стоит ожидать от Пенсионного фонда России 29 и 30 декабря.

С 29 декабря жителям России на счет начнут поступать дополнительный доход в виде 6 тысяч. Поступающие средства связаны с тем, что скоро наступят праздничные дни, в которые осуществить обязательные выплаты не представляется возможным, поэтому было решено перевести деньги немного раньше. Официально изменения были внесены в график выплат. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Прежде всего, нововведение касается выплат беременным женщинам, попавшим в непростую жизненную ситуацию. Также деньги выплатят одиноким родителям. Такие пособия рассчитаны на начало месяца, но из-за праздничных дней ситуация с выплатами изменилась. Денежные средства зачислят россиянам до положенного обычно срока — 29 декабря, или 30 декабря. Время и день будут зависеть от региона, в котором проживает человек.

Отдельно отмечаются беременные женщины, которые встали на учет в женской консультации на сроке до 12 недель. Им также положены выплаты. Кроме того, будет выделено пособие на детей от 8 до 16 лет. Его получат одинокие родители, чей доход ниже размера прожиточного минимума, который уже установлен в регионе.

В некоторых случаях суммы, которые будут перечислены россиянам, будут превышать 6 тысяч. Так, средний размер пособия для беременных составляет 6 351 рубль, именно такая сумма и будет перечислена на карту. Почти такой же показатель отмечается у одиноких родителей — 5 652 рубля. Они также получат установленную сумму.

Также сообщалось о других выплатах, которые поступят уже в новом 2022 году. После праздников, с февраля 2022 года, как отмечает Счетная палата в заключении «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов», минимальный размер пособия, которое будет выделяться на уход за первым ребенком вырастет на 5,8% и в дальнейшем достигнет 7, 493 тысячи рублей, максимальный показатель при этом дойдет до 31, 282 тысяч рублей. Таким образом, каждый месяц расходы пособия по уходу за ребенком до полутора лет составят 169,5 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российским пенсионерам пообещали увеличении пенсионных выплат минимум на 1 00 рублей с 1 января 2022 года.