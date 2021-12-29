Делягин заявил об угрозе мирового голода в 2022 году

Делягин заявил об угрозе мирового голода в 2022 году
Делягин заявил об угрозе мирового голода в 2022 году. Фото: Рixabay

Экономист предупредил, что в 2022 году есть угроза риска мирового голода.

По мнению экономиста и депутата Госдумы РФ Михаила Делягина, в новом году может наблюдаться дефицит основных продуктов по причине прекращения во многих странах производства минеральных удобрений. Все произойдет по причине роста цен на газ, а следствие всего этого в виде решения многих стран негативно скажется на урожае. Об этом сообщается на сайте информагентства URA.RU.

Делягин отметил, что в европейских странах используют гидропонику, где питательных веществ осталось очень мало. Также экономист подчеркнул, что Россия также попадет под удар, потому что минеральные удобрения из России в большом количестве импортированы в другие страны. Запасов останется меньше. Для мира это означает прямой полный дефицит продовольствия.

Для европейских стран, по мнению экономиста есть лазейка из этой ситуации в том, что они смогут забрать еду из стран Северной Африки, Среднего и Ближнего Востока.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что россиянам стоит опасаться за свое материальное положение в 2022 году.

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