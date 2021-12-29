Новый детский сад открылся в ЖК «Чистое небо»

Современный детский сад открылся в жилом комплексе «Чистое небо» в Приморском районе Петербурга.

Детский сад стал уже пятым дошкольным учреждением, открывшимся в проекте «Чистое небо». Здание находится на Верхне-Каменской улице, д. 7, к. 4, стр. 1. Детсад станет филиалом ГБДОУ №39.

Фасады здания выделены штукатуркой пастельных тонов: пастельно-серым и белым с фисташковыми, пастельно-оранжевыми и небесно-голубыми акцентами на отдельных архитектурных объемах.

Детский сад рассчитан на 110 детей, для которых будут сформированы пять отдельных групп, от самых маленьких и до тех, которые скоро станут первоклашками. В дошкольном учреждении есть все, чтобы малыши чувствовали себя комфортно: удобные игровые комнаты и спальни, зал для занятий музыкой и физкультурой и комнаты для кружков, бассейн.

На первом этаже будет бассейн площадью 6 на 3 метра. Фото: Setl Group

Часть оборудования для садика закупил сам девелопер: холодильники, электрические плиты, стиральные машины, гимнастические стенки для спортзала.

Во дворе есть все для активного отдыха: полностью оборудованные игровые площадки и территория для спорта. Для малышей создали игровые комплексы с горками и лесенками, песочницы, качалки на пружине и яркие детские скамейки с фигурками кита, рыбки и звездочки, подвесной мостик и интересный лабиринт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что шесть домов ЖК «Чистое небо» расположены таким образом, что образуют два уютных внутренних двора.