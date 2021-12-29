Путин созвонится с Байденом накануне Нового года

Путин созвонится с Байденом накануне Нового года
В этот раз переговоры Джо Байдена и Владимира Путина состоятся по телефону. Фото: сайт Кремля

Лидеры России и Соединённых Штатов Америки проведут телефонный разговор 30 декабря.

Российский политик с американским коллегой созвонятся в четверг, 30 декабря. Об этом пишет CNN, ссылаясь на официального представителя Совета национальной безопасности (СНВ) Белого дома Эмили Хорн.

Отмечается, что разговор сынициировал президент России. Он пройдет в 15:30 по мск.

По словам Эмили Хорн, главы двух государств затронут целый ряд тем, в том числе предстоящие переговоры, а также встречу на площадке ОБСЕ и заседание Совета Россия — НАТО.

Добавляют, что Джо Байден принял предложение Владимира Путина, потому что «он верит, что, когда дело касается России, прямой диалог между главами стран незаменим».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что американский политический обозреватель Чак Девор заявил, что медленная реакция президента США Джо Байдена на политические вызовы может привести к новой войне.

Джо Байден переговоры путин


 

Новости партнеров
Петербург завалит снегом на Новый год, главное - чтобы подчиненные Беглова не разъехались на выходные
Петербург завалит снегом на Новый год, главное - чтобы подчиненные Беглова не разъехались на выходные
Депутат Рады прокомментировал, как
Депутат Рады прокомментировал, как "ультиматум Путина" повлиял на США
И это не Киркоров: озвучен самый дорогой артист на Новый год
И это не Киркоров: озвучен самый дорогой артист на Новый год
"Украинское будущее": Кличко поздравил соотечественников с 2220 годом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин созвонится с Байденом накануне Нового года
В Пулково в среду вечером задержали девять рейсов
Миллер доложил Путину: газопровод «Северный поток — 2» готов
В четверг вечером на дорогах Петербурга фиксируются пробки
Стало известно, сколько петербуржцев завершили цикл вакцинации
Спасатели потушили пожар в Приозерском районе на 78 «квадратах»
Британские врачи рассказали о новом симптоме «омикрона»
Путин заявил о готовности «Северного потока — 2» к эксплуатации