Банкам разрешили использовать еще один документ для подтверждения личности

Банкам разрешили использовать еще один документ для подтверждения личности
Кроме того, по новому закону, был повышен размер страховых премий по договорам ОСАГО и КАСКО, которые выплачиваются физлицами страховщикам — с 15 до 40 тыс рублей. Фото: Pixabay

Водительские права можно использовать для подтверждения личности клиентов финансовых и других организаций, подпадающих под действие антиотмывочного закона.

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, любая финансовая организация, которая осуществляет операции с деньгами или иным имуществом, сможет поручить банку идентифицировать клиентов. Среди таких организаций — операторы мобильной и почтовой связи, страховые брокеры, лизинговые компании, ломбарды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что деньги за дополнительные услуги будут возвращены в том случае, если кредитная организация оказала давление на клиента в момент оформления услуг, либо сделала это самостоятельно, проставив «галочки» за граждан об их согласии на использование услуг.

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Банкам разрешили использовать еще один документ для подтверждения личности
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