Банкам разрешили использовать еще один документ для подтверждения личности

Кроме того, по новому закону, был повышен размер страховых премий по договорам ОСАГО и КАСКО, которые выплачиваются физлицами страховщикам — с 15 до 40 тыс рублей. Фото: Pixabay

Кроме того, по новому закону, был повышен размер страховых премий по договорам ОСАГО и КАСКО, которые выплачиваются физлицами страховщикам — с 15 до 40 тыс рублей. Фото: Pixabay

Водительские права можно использовать для подтверждения личности клиентов финансовых и других организаций, подпадающих под действие антиотмывочного закона.

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, любая финансовая организация, которая осуществляет операции с деньгами или иным имуществом, сможет поручить банку идентифицировать клиентов. Среди таких организаций — операторы мобильной и почтовой связи, страховые брокеры, лизинговые компании, ломбарды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что деньги за дополнительные услуги будут возвращены в том случае, если кредитная организация оказала давление на клиента в момент оформления услуг, либо сделала это самостоятельно, проставив «галочки» за граждан об их согласии на использование услуг.