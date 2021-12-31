Лавров обвинил США в искусственном ограничении выдачи виз гражданам РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США искусственно ограничивают выдачу неиммиграционных виз россиянам с целью «выторговать» для себя односторонние уступки.

Глава МИД отметил в интервью РИА Новости, что американская сторона ссылается на «нехватку персонала», чтобы искусственно ограничить выдачу неиммиграционных виз в России. Он считает, что Вашингтон делает это, чтобы «выторговать» для себя односторонние уступки с российской стороны.

По словам Лаврова, ситуация с невыдачей американских виз россиянам остается сложной. Он напомнил, что недипломатические американские визы прекратили выдавать с 12 мая 2021 года. Однако заявки, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями, все же рассматривают.

Министр подчеркнул, что Москва постоянно ставит вопрос о необходимости нормализации процесса выдачи виз. Однако, как считает Лавров, маловероятно, что Вашингтон пойдет на послабления.

Он также подчеркнул, что американскому посольству ничто не мешает дополнительно нанять сотрудников и стабилизировать работу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин предупредил Байдена о разрыве отношений с США в случае новых санкций.