На Руднева нашли задушенную пенсионерку и ее сына с перерезанным горлом

На Руднева нашли задушенную пенсионерку и ее сына с перерезанным горлом
В квартире на улице Руднева нашли улучшенную женщину и ее сына. Фото: "Яндекс панорамы"

Полиция пришла на странные звуки. По всей видимости, стонал истекающий кровью мужчина. Его успели госпитализировать.

О чудовищном происшествии, случившемся в Калининском районе, пишет «Фонтанка» 31 декабря.

В одной из квартир по улице Руднева обнаружили мёртвую 70-летнюю пенсионерку. На ее теле нашли следы удушения. Кроме этого, в ванной комнате без сознания лежал истекающий кровью 45-летний сын.

Следственный комитет Петербурга готовится к возбуждению уголовного дела.

Накануне в правоохранительные органы обратилась соседка погибшей. Она рассказала, что приятельница не пришла на работу, а также не подходит к телефону и не открывает дверь. Прибывшие к месту случившегося участковый и пожарные решили вскрыть дверь. Тем более, что в квартире слышались странные звуки.

Очевидцы обнаружили труп пенсионерки со следами удушения и гематомами. В ванной комнате с резаными ранами лежал ее 45-летний сын. Последнего успели отвезти в больницу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красносельском районе жена-инвалид ударила супруга ножом.

новости СПб ножевое ранение происшествие руднева удушение


 

Новости партнеров
Ведущий программы
Ведущий программы "Умницы и умники" высказался о девятилетней студентке МГУ
Зотов оправдал плохую уборку снега в Петербурге нехваткой дворников
Зотов оправдал плохую уборку снега в Петербурге нехваткой дворников
Врач рассказал, у кого самый надежный иммунитет от
Врач рассказал, у кого самый надежный иммунитет от "омикрона"
"Украинское будущее": Кличко поздравил соотечественников с 2220 годом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Руднева нашли задушенную пенсионерку и ее сына с перерезанным горлом
В Петербурге хотя бы одним компонентом привили от COVID почти 3 млн человек
Байден предупредил Путина о решительном ответе США в случае ...
500 квадратов в огне: в Биробиджане горит университет
Россия готовится к новой волне COVID-19 после в январе
Путин дал ассистенту Семака российское гражданство
Автомобилист разбил иномарку о трамвай утром 31 декабря на Московском проспекте
За 5 минут до боя курантов: последний в 2021 поезд отправится из Москвы в ...