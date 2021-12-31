На Руднева нашли задушенную пенсионерку и ее сына с перерезанным горлом

Полиция пришла на странные звуки. По всей видимости, стонал истекающий кровью мужчина. Его успели госпитализировать.
О чудовищном происшествии, случившемся в Калининском районе, пишет «Фонтанка» 31 декабря.
В одной из квартир по улице Руднева обнаружили мёртвую 70-летнюю пенсионерку. На ее теле нашли следы удушения. Кроме этого, в ванной комнате без сознания лежал истекающий кровью 45-летний сын.
Следственный комитет Петербурга готовится к возбуждению уголовного дела.
Накануне в правоохранительные органы обратилась соседка погибшей. Она рассказала, что приятельница не пришла на работу, а также не подходит к телефону и не открывает дверь. Прибывшие к месту случившегося участковый и пожарные решили вскрыть дверь. Тем более, что в квартире слышались странные звуки.
Очевидцы обнаружили труп пенсионерки со следами удушения и гематомами. В ванной комнате с резаными ранами лежал ее 45-летний сын. Последнего успели отвезти в больницу.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красносельском районе жена-инвалид ударила супруга ножом.