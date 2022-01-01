Россиянам назвали продукты, которые помогут избавиться от головной боли

Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала, какие продукты помогут облегчить головную боль.

Специалист в беседе с «Комсомольской правдой» посоветовала в первую очередь выпить стакан воды без газа, а лучше два. Она объяснила, что вода является одним из лучших средств от похмелья, так как помогает справиться с обезвоживанием.

Причиной головной боли может быть недостаток минеральных веществ — калия и магния. Восполнить дефицит калия поможет вареный или запеченный в мундире картофель. Диетолог отметила, что в одной картофелине содержится больше калия, чем в банане. А много магния содержится в тыквенных семечках и миндале.

В борьбе с головной болью также может помочь жирная рыба, такая как селедка, скумбрия и сардина. В них содержатся Омега-3 жирные кислоты, известные своими противовоспалительными свойствами.

Кроме того, при головной боли можно выпить кружку чая с имбирем, который обладает противовоспалительными и антигистаминными свойствами. Облегчить болевые ощущения также может кайенский перец, в котором содержится алкалоид капсаицин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что нарколог дал советы, как быстро избавиться от похмелья.