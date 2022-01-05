В Костроме задержаны предполагаемые насильники и убийцы 5-летней девочки

В Костроме правоохранительные органы задержали двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки.

Как сообщают «Известия», по подозрению в совершении зверского убийства задержаны 44-летний и 24-летний жители Костромы. По данным издания, после расправы они спрятали тело убитой в спортивную сумку, чтобы избавиться от улик, но не успели из-за того, что были обнаружены полицией.

На теле погибшей обнаружили множественные ножевые ранения и признаки изнасилования.

Отмечается, что задержанные за убийство малолетней имеют криминальное прошлое. 44-летний был судим за педофилию, а 24-летний — за кражу.

По данным СК РФ, подозреваемые были задержаны 4 января, они признались в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

Как считает следствие, девочка 4 января вышла на улицу погулять, после чего ее похитили двое мужчин и скрылись. Пропавшую нашли убитой в комнате одного из общежитий в Костроме.

Следствие будет ходатайствовать на аресте задержанных.

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