В Ленобласти жертвой лобового ДТП стала 54-летняя женщина

В Ленинградской области случилось лобовое ДТП с участием двух легковых автомобилей. Один человек погиб.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону, авария со смертельным исходом произошла накануне в 11:40 на автодороге «Санкт-Петербург — Псков». Автомобиль «Дэу Матиз» выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся со «Шкодой Рапид».

За рулем «Матиза» был 61-летний мужчина, он не справился с управлением. С ним ехала 54-летняя пассажирка, от полученных травм она скончалась на месте ДТП.

Также сообщается, что 24-летний водитель «Шкоды» ранее был лишен водительского удостоверения.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП с легковушками на Волхонском шоссе пострадали две девочки.