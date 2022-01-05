В МВД рассказали, что несмотря на крики девочки, очевидцы в Костроме не обратились в полицию

В МВД России рассказали, что очевидцы, которые слышали крики похищаемой пятилетней девочки, в полицию не звонили.

Ведомство также показало задержанных. Их нашли через несколько часов после заявления о пропаже ребенка.

В Костроме правоохранительные органы задержали двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки. Пятилетнюю девочку убили 4 января. Согласно информации следствия, малышка ненадолго вышла на улицу, тогда ее похитили двое мужчин. Тело ребенка с множественными ножевыми ранениями нашли в комнате одного из общежитий города Костромы. Один из задержанных по подозрению в убийстве ребенка оказался педофилом-рецидивистом.

Глава СК России Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве девочки.

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