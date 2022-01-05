Олигарх Алексеев: борьба с «пузырем экономики» приведет к инфляции и переоценке активов

В следствии борьбы с «пузырем экономики» Россию ждет инфляция и, вероятно, переоценка активов. Деньги могут потерять свою ценность, считает эксперт.

Приморский миллиардер, основатель и глава группы компаний DNS Дмитрий Алексеев рассказал о грядущей экономической проблеме, которую он назвал «пузырем экономики». По его мнению бороться с инфляцией и очень вероятным экономическим кризисом будут непопулярными методами, которые могут привести к переоценке активов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Бизнесмен заявляет, что по итогам минувшего 2021 года определенности в экономической ситуации в России не прибавилось. Более того, эксперт отмечает, что возможен сценарий, когда деньги будут переоценены и настанет самый настоящий кризис. Коронавирус повлиял на сферу бизнеса, ограничивая ее в возможностях, но при этом рынки начали расти. Речь об акциях, и сырье и криптовалюте.

По словам Алексеева, такой эффект можно назвать «пузырём, надутым сверхмягкой денежной политикой центральных банков», который вредит экономике страны. Так, циклические кризисы предполагаемо могут отсеять нежизнеспособные бизнес-модели, а чрезмерно мягкая политика эту эволюцию тормозит. В настоящее же время наблюдается следующее: активы перетекают в руки нескольких крупных корпораций, не рискующие что-либо потерять. Они придумывают новое с целью не спугнуть инвесторов, считает эксперт. Например, по мнению специалиста, Apple и Microsoft давно не радовали новыми значимыми продуктами.

Алексеев заявил, что эпоха «перекормленных деньгами монстров» не дает развиваться инженерной мысли. Экспертам приходится делать выбор между удобством за бешеные деньги и доступным дискомфортом для создания чего-то нового и стоящего. По мнению Алексеева, текущая ситуация сделала инновации очень дорогим удовольствием.

Подчеркивается, что на сегодняшний день коррекция рынка представляет собой два пути развития: либо инфляция сдует пузырь, не трогая активы, но при этом обесценит деньги, чем разозлит народ, либо мир погрязнет в кризисе и переоценке активов. Последняя проблема будет за Центробанками.

«Вообще-то пузырь можно сдуть за счет инфляции. Не активы переоценятся, а сами деньги. Но едва ли этому обрадуются широкие народные массы, по ком инфляция бьет в первую очередь», — подчеркнул Алексеев.

Эксперт заявил, что самый худший возможный вариант, — это когда из двух вариантов осуществятся оба, — сначала инфляция, а потом кризис с переоценкой активов. При этом Алексеев подчеркнул, что когда все это произойдет тоже не очень понятно, потому что слишком многофакторная система.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что мировая инфляция ведет все к тому, что сбережения рекомендуется хранить в форме номинированных активов, так как такая форма хранения может стать самым оптимальным вариантом и поможет избежать денежных потерь в создавшихся не самых приятных условиях инфляции.