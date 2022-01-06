ВСМ ускорит дорогу из Петербурга в Москву, но заберет много денег

ВСМ ускорит дорогу из Петербурга в Москву, но заберет много денег. Фото: gov.cap.ru

ВСМ ускорит дорогу из Петербурга в Москву, но заберет много денег. Фото: gov.cap.ru

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом имеет как плюсы, так и минусы. Например, специалисты сомневаются, что сокращение дороги на час окупится потраченными средствами.

Вопрос строительства ВСМ уже ни раз стоял под вопросом: взвешивались плюсы и минусы ее возможностей, а также сил на строительство и установку. Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции отметил, что после запуска ВСМ авиасообщение между Петербургом и Москвой, вероятно, прекратится. Но по мнению экспертов не все так гладко. О плюсах и минусах РБК узнало от экономиста Лаборатории градопланирования им. М. Л. Петровича Людмилы Истоминой и генерального директора Simetria Владимира Швецова.

Истомина отметила, что строительство ВСМ не позволит организовать на Московском направлении активное движение пригородных электричек и возродить грузовое движение в достаточном объеме. По мнению эксперта, многие грузоотправители уже ушли с железной дороги.

В свою очередь Швецов заявил, что сокращение времени в дороге на час не сильно улучшит связанность между двумя столицами. Также , по мнению эксперта, проект стоит под вопросом еще и потому, что несет в себе большие затраты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по словам Владимира Путина доехать до аэропорта в столице уходит 1,5 часа, а высокоскоростной поезд ВСМ идет около трех часов.