Арестованы подозреваемые в убийстве 5-летней девочки в Костроме

В Костроме по решению суда арестованы двое мужчин, подозреваемых в похищении и убийстве ребенка.

Как сообщает РИА Новости, Свердловский суд заключил фигурантов дела под стражу. Мужчин арестовали на два месяца.

Во вторник, 4 января, пятилетняя девочка вышла на улицу погулять. Вскоре ее похитили двое мужчин и скрылись. Ребенка искали по всему городу. Спустя некоторое время правоохранители задержали двух подозреваемых, они признались в совершении преступления. Тело девочки нашли в комнате общежития.

Задержанные за убийство малолетней имеют криминальное прошлое. Один был судим за педофилию, а второй — за кражу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Костроме задержаны предполагаемые насильники и убийцы 5-летней девочки. По подозрению в совершении зверского убийства задержаны 44-летний и 24-летний жители Костромы. На теле погибшей обнаружили множественные ножевые ранения и признаки изнасилования.