Сотни жителей Костромы пришли проститься с убитой пятилетней девочкой

Подозреваемых в убийстве арестовали на два месяца. Фото: Pixabay

Подозреваемых в убийстве арестовали на два месяца. Фото: Pixabay

Сотни людей с белыми воздушными шариками пришли на церемонию прощания с убитой пятилетней девочкой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Белые воздушные шары были выбраны как символ детской души убитой девочки.

В Костроме правоохранительные органы задержали двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки. Пятилетнюю девочку убили 4 января. Согласно информации следствия, малышка ненадолго вышла на улицу, тогда ее похитили двое мужчин. Тело ребенка с множественными ножевыми ранениями нашли в комнате одного из общежитий города Костромы. Глава СК России Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве девочки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в Мурино задержан подозреваемый в совершении действий сексуального характера по отношению к девочке 2011 года рождения. Мужчину вычислили по внешним приметам и акценту.