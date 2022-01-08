Новый «Человек-паук» обогнал все кинокомиксы по кассовым сборам в России

Новый &#171;Человек-паук&#187; обогнал все кинокомиксы по кассовым сборам в России
Новый "Человек-паук" стал самым кассовым кинокомиксом в России. Фото: кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» возглавил рейтинг по кассовым сборам среди кинокомиксов в России.

Супергеройский фильм про дружелюбного соседа с Томом Холландом в главной роли вышел на большие экраны в России в середине декабря. С момента премьеры новый «Человек-паук» собрал в кинотеатрах 2,58 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС.

Кинокомиксу удалось обойти предыдущего рекордсмена по кассовым сборам — «Мстители: Финал». За тот же промежуток времени сборы последней части «Мстителей» составили 2,57 миллиарда рублей.

Однако третья часть «Человека-паука» не смогла обогнать «Мстителей» по предпродажам — 197 тысяч рублей против 310 тысяч рублей соответственно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым фильмом Голливуда за 2021 год.

кассовые сборы кинокомикс человек-паук человек-паук: нет пути домой


 

Новости партнеров
Песков:
Песков: "Наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы"
Беспорядки не затихают: миротворцы ОДКБ, погибшие и пострадавшие в Казахстане
Беспорядки не затихают: миротворцы ОДКБ, погибшие и пострадавшие в Казахстане
Индийские врачи усомнились в эффективности вакцинации от COVID-19
Индийские врачи усомнились в эффективности вакцинации от COVID-19
Кадыров призвал казахстанцев вести протесты мирно и не разрушать республику
Кадыров призвал казахстанцев вести протесты мирно и не разрушать республику
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Новый «Человек-паук» обогнал все кинокомиксы по кассовым сборам в ...
Россияне могут получить налоговый вычет до 15 600 рублей за занятия в ...
Искусственный интеллект оставит без работы представителей 30 профессий
Некоторым молодым россиянам выплатят по 10 000 рублей в 2022 году
Врач посоветовала «январскую диету» для снижения риска рака
Перечислены симптомы заражения «омикроном» у вакцинированных
Врач рассказала россиянам, как избавиться от храпа
Стали известны самые бюджетные направления для путешествий по России в январе