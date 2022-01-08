Новый «Человек-паук» обогнал все кинокомиксы по кассовым сборам в России

Новый "Человек-паук" стал самым кассовым кинокомиксом в России. Фото: кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

Новый "Человек-паук" стал самым кассовым кинокомиксом в России. Фото: кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» возглавил рейтинг по кассовым сборам среди кинокомиксов в России.

Супергеройский фильм про дружелюбного соседа с Томом Холландом в главной роли вышел на большие экраны в России в середине декабря. С момента премьеры новый «Человек-паук» собрал в кинотеатрах 2,58 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС.

Кинокомиксу удалось обойти предыдущего рекордсмена по кассовым сборам — «Мстители: Финал». За тот же промежуток времени сборы последней части «Мстителей» составили 2,57 миллиарда рублей.

Однако третья часть «Человека-паука» не смогла обогнать «Мстителей» по предпродажам — 197 тысяч рублей против 310 тысяч рублей соответственно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым фильмом Голливуда за 2021 год.