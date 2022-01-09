В России могут увеличить размер налога на сверхприбыль для богатых до 50%

В России могут увеличить размер налога на сверхприбыль для богатых до 50%
Депутат: россиян, имеющих большую прибыль, нужно облагать налогом в 25%. Фото: pixabay

Налог при доходах россиян свыше 10 млн рублей в год нужно установить в России налог в 25% ставки НДФЛ, а для сверхприбыли – до 50%. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

По его словам, предложенные изменения помогут уменьшить социальный раскол и снизить напряженность в обществе, которые наблюдаются в стране в настоящее время. Именно снижением разницы в заработках самых бедных и самых богатых россиян депутаты намерены вплотную заняться в ближайшие годы.

Парламентарий отметил в интервью порталу URA.RU, что заработную плату людей, работающих в поселках, нельзя соизмерить с доходом члена правления крупного банка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 2022 года в России вводится новый налог, который придется платить в том числе пенсионерам, хотя изначально их хотели исключить из категории плательщиков. Речь идет о налоге с банковских вкладов. Налог обяжут платить в том числе пенсионеров, несмотря на то, что изначально пожилых россиян планировали исключить из категории плательщиков.

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