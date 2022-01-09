Депутат Госдумы: каждого россиянина обворовывают на миллион в год

Депутат Госдумы: каждого россиянина обворовывают на миллион в год
Николай Арефьев считает, что на данные средства можно сделать бесплатное образование, бесплатное здравоохранение. Фото: unsplash

Россия ежегодно теряет 136 триллионов рублей в год. Такое заявление сделал депутат Государственной Думы от КПРФ Николай Арефьев.

По его словам, если разделить данную сумму на все население страны, вместе с новорожденными, то получается, что каждого человека грабили на один миллион рублей в год.

Как сообщил ИА REGNUM, виновником происходящего депутат назвал теневой сектор экономики. Если взять упущенные налоги, которые по этой причине не поступают в бюджет России, получается 15 трлн рублей, добавил Арефьев.

Парламентарий подчеркнул, что на указанные средства можно пустить на такие нужды, как бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, строительство школ и дворцов культуры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России могут увеличить размер налога на сверхприбыль для богатых до 50%. По мнению депутата Госдумы, это поможет уменьшить социальный раскол и снизить напряженность в обществе, которые наблюдаются в стране в настоящее время.

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