Стали известны адреса в Петербурге, где установят камеры контроля скорости

Стали известны адреса в Петербурге, где установят камеры контроля скорости
Камеры помогут отследить нарушения. Фото: pixabay.com

Смольный назвал адреса, где с 10 по 16 января начнут свою работу передвижные комплексы фиксации превышения скорости.

Об этом сообщает Комитет по информатизации и связи в понедельник, 10 января.

40 камер контроля скорости появятся на аварийно-опасных участках во всех районах Петербурга.

«Вся информация о зафиксированных нарушениях и проезжающем автотранспорте с комплексов фиксации передается в ЦАФАП», — отметили в Комитете.

Места, где стоит установить камеры определяют сотрудники управления ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Выяснилось, где будут установлены гаджеты. Фото: Комитет по информатизации и связи Петербурга

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что высокоскоростная железнодорожная магистраль между Москвой и Петербургом ускорит дорогу из Петербурга в Москву, но заберет много денег.

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