Песков заявил, что новые санкции США против России грозят прекращением отношений между странами

Песков заявил, что новые санкции США против России грозят прекращением отношений между странами
Песков заявил, что новые санкции США против России грозят прекращением отношений между странами. Фото: kremlin.ru

Если в США введут предполагаемые санкции в отношении России, отношения между странами могут быть прекращены.

Такое заявление высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь отметил, что Россия является самодостаточной страной, поэтому она не чувствует угрозу из-за того, что США задумались о введении новых санкций.

«Россия достаточно велика и самодостаточна, чтобы быть уязвимой к санкциям, которыми ей грозит Запад», — заявил Дмитрий Песков.

Новые предполагаемые санкции касаются конфликта на Украине. В январе вышел законопроект о новых ограничения для России в случае эскалации этого конфликта. Сенаторы-демократы предложили запретить операции с первичным и вторичным госдолгом России, а также ввести санкции против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2» и нескольких российских политиков, в числе которых премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что госдеп США провел с международными энергетическими компаниями консультации по поводу поставок газа в Европу в случае, если произойдет срыв поставок голубого топлива из России.

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