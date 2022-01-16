Песков заявил, что новые санкции США против России грозят прекращением отношений между странами

Песков заявил, что новые санкции США против России грозят прекращением отношений между странами. Фото: kremlin.ru

Песков заявил, что новые санкции США против России грозят прекращением отношений между странами. Фото: kremlin.ru

Если в США введут предполагаемые санкции в отношении России, отношения между странами могут быть прекращены.

Такое заявление высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь отметил, что Россия является самодостаточной страной, поэтому она не чувствует угрозу из-за того, что США задумались о введении новых санкций.

«Россия достаточно велика и самодостаточна, чтобы быть уязвимой к санкциям, которыми ей грозит Запад», — заявил Дмитрий Песков.

Новые предполагаемые санкции касаются конфликта на Украине. В январе вышел законопроект о новых ограничения для России в случае эскалации этого конфликта. Сенаторы-демократы предложили запретить операции с первичным и вторичным госдолгом России, а также ввести санкции против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2» и нескольких российских политиков, в числе которых премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что госдеп США провел с международными энергетическими компаниями консультации по поводу поставок газа в Европу в случае, если произойдет срыв поставок голубого топлива из России.