Во время застолья пьяный отчим вонзил в грудь пасынка нож на Тельмана

Во время застолья пьяный отчим вонзил в грудь пасынка нож на Тельмана
Нападение произошло на улице Тельмана. Фото: "Яндекс панорамы"

27-летний пасынок находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло в квартире Невского района. 17 января, около полуночи, по номеру «112» сообщили о ножевом ранении по улице Тельмана в доме №48 корпуса 3.

Когда оперативники прибыли на место случившегося, то «по горячим следам» сумели задержать подозреваемого. Им оказался неработающий 45-летний отчим пострадавшего. Оказалось, что двое мужчин распивали алкогольные напитки. Затем между близкими людьми произошел конфликт, в результате которого молодому человеку был нанесен удар ножом. Пасынка доставили в медучреждение с колото-резаным проникающим ранением груди.

Полиция изъяла следы рук, биоматериалы и нож. Подозреваемого доставили в отдел. В настоящий момент решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кудрово злодей, угрожая ножом, отобрал у мигранта 67 тыс. рублей.

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