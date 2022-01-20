Сын избил и порезал ножом отца-пенсионера на проспекте Ударников

Сын избил и порезал ножом отца-пенсионера на проспекте Ударников
Мужчина попытался покинуть место происшествия. Фото: "Яндекс панорамы"

При виде полиции 34-летний мужчина решил выпрыгнуть с балкона, находящегося на 3-м этаже.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

19 января, ночью правоохранителям сообщили о ножевом ранении на проспекте Ударников, 56/1.

В квартире обнаружили 66-летнего мужчину в тяжелом состоянии. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные проникающие ножевые ранения грудной клетки.

В той же самой квартире находился 34-летний сын раненого. Между ним и отцом произошла ссора после совместных пьяных посиделок. Молодой мужчина руками и ногами избил, а после несколько раз ножом ударил в область грудной клетки своего отца. Когда фигурант уголовного дела увидел правоохранителей, то пытался скрыться. Подозреваемый сиганул с балкон третьего этаже 12-этажного дома. Затем гражданина госпитализировали.

Впоследствии у горожанина выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану верхней губы, подбородка, открытый перелом правой бедренной кости со смещением отломков, острое отравление психотропным веществом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во время застолья пьяный отчим вонзил в грудь пасынка нож на Тельмана.

новости СПб ножевое ранение происшествие проспект ударников


 

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