Лавров предупредил Блинкена о последствиях за игнорирование США требований России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что дальнейшее игнорирование требований России по гарантиям безопасности будет иметь последствия.
Переговоры руководителей дипведомств прошли 21 января в Женеве. Как сообщается на сайте российского МИД, Лавров отозвался о разговоре как о полезном и откровенном. Блинкен пообещал на следующей неделе предоставить ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
В МИД подчеркнули, что обеспокоенности российской стороны связаны с продолжающимся военным освоением Америки и ее союзниками по НАТО территории Украины вблизи границ с РФ.
В ведомстве отметили, что последствий со стороны РФ можно избежать, если Штаты позитивно отреагируют на проекты соглашений по гарантиям безопасности.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле призвали США дать прямой ответ на предложения по безопасности.