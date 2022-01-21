Лавров предупредил Блинкена о последствиях за игнорирование США требований России

Лавров отозвался о разговоре как о полезном и откровенном. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Лавров отозвался о разговоре как о полезном и откровенном. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что дальнейшее игнорирование требований России по гарантиям безопасности будет иметь последствия.

Переговоры руководителей дипведомств прошли 21 января в Женеве. Как сообщается на сайте российского МИД, Лавров отозвался о разговоре как о полезном и откровенном. Блинкен пообещал на следующей неделе предоставить ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

В МИД подчеркнули, что обеспокоенности российской стороны связаны с продолжающимся военным освоением Америки и ее союзниками по НАТО территории Украины вблизи границ с РФ.

В ведомстве отметили, что последствий со стороны РФ можно избежать, если Штаты позитивно отреагируют на проекты соглашений по гарантиям безопасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле призвали США дать прямой ответ на предложения по безопасности.