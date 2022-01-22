Глава ВМС ФРГ: в ближайшие несколько десятилетий ожидается континентальная война

Глава ВМС ФРГ: в ближайшие несколько десятилетий ожидается континентальная война
В ближайшие несколько десятилетий ожидается континентальная война. Фото: Pixabay

Глава ВМС Федеративной республики Германия Кай-Ахим Шёнбах считает, что в ближайшие 20-30 есть вероятность того, что произойдет следующая континентальная война.

Ближайшие несколько десятилетий, по мнению глав ВМС Германии, будут решающими и могут привести к континентальной войне. Об этом он заявил в ходе конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара, отмечают «РИА Новости».

«Я считаю, что такая война будет, возможно, не в течение ближайших двух-трех лет, но в следующие десять-двадцать лет», — заметил Шёнбах.

В связи с подобным раскладом глава ВМС Германии подчеркнул, что, как он считает, двусторонние партнерства не имеют сильного веса и значения. Шёнбах считает, что страны должны создавать «более тесные союзы».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Песков заявил об угрозах Запада на российские банки. Отмечается, что если банки смогут совершать операции с долларами в случае вторжения России на Украину, — это может спровоцировать начало гражданской войны на Украине.

ВМС ФРГ Кай-Ахим Шёнбах континентальная война Россия


 

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