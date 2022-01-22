Мелик-Багдасаров: Венесуэла окажет военную помощь России в случае усиления ее споров с США

Мелик-Багдасаров: Венесуэла окажет военную помощь России в случае усиления ее споров с США
Венесуэла окажет военную помощь России в случае усиления ее споров с США. Фото: pixabay

Посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что Венесуэла не будет против оказания военной помощи России в случае ее ухудшения отношений с США.

В случае обострения конфликтов с США Венесуэла может оказать России военную помощь. Об этом Мелик-Багдасаров рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

По словам посла РФ в Каракасе, он созванивался и встречался с венесуэльскими политиками и членами кабинета министров.

«Безусловно. С тех самых первых минут истерики, которая случилась после слов заместителя министра иностранных дел Сергея Алексеевича Рябкова на Западе, в Америке, мне звонили венесуэльские политики и члены кабинета министров, я с ними встречался», — заявил Мелик-Багдасаров.

Отмечается, что политики говорили о своей однозначной и готовности поддержать Россию, поскольку они прошли все это и проходят вместе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Глава ВМС Германии Шёнбах рассказал о грядущей континентальной войне в ближайшие 20-30 лет.

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