Итальянские исследователи: риск летальности у непривитых при COVID-19 больше примерно в 30 раз

Риск летальности у непривитых при COVID-19 больше примерно в 30 раз. Фото: Pixabay

Риск летальности у непривитых при COVID-19 больше примерно в 30 раз. Фото: Pixabay

При заболевании коронавирусом у непривитых граждан риск летального исхода возрастает примерно в 30 раз по сравнению с теми, кто вакцинировался и получил бустерную дозу, считают итальянские специалисты.

Итальянский Высший институт здоровья рассказал, о различиях между привитыми и непривитыми пациентами, а также случаях их летальности при заболевании COVID-19. О заключениях врачей пишет издание La Repubblica.

По результатам данных больницы, на в пересчете на 100 тысяч населения в отделениях интенсивной терапии приходится 31 не вакцинированный заболевший. В тоже время в случае вакцинации даже с бустерной дозой соотношение оставляет меньше одного заболевшего на 100 тысяч человек.

Кроме того, касательно летальных случаев, в пересчете на 100 тысяч приходится 53 смертельных исхода исхода среди непривитых пациентов с коронавирусом, тогда как среди вакцинированных соотношение составляет 1,6 смерти на 100 тыс.

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