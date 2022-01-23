Итальянские исследователи: риск летальности у непривитых при COVID-19 больше примерно в 30 раз

Итальянские исследователи: риск летальности у непривитых при COVID-19 больше примерно в 30 раз
Риск летальности у непривитых при COVID-19 больше примерно в 30 раз. Фото: Pixabay

При заболевании коронавирусом у непривитых граждан риск летального исхода возрастает примерно в 30 раз по сравнению с теми, кто вакцинировался и получил бустерную дозу, считают итальянские специалисты.

Итальянский Высший институт здоровья рассказал, о различиях между привитыми и непривитыми пациентами, а также случаях их летальности при заболевании COVID-19. О заключениях врачей пишет издание La Repubblica.

По результатам данных больницы, на в пересчете на 100 тысяч населения в отделениях интенсивной терапии приходится 31 не вакцинированный заболевший. В тоже время в случае вакцинации даже с бустерной дозой соотношение оставляет меньше одного заболевшего на 100 тысяч человек.

Кроме того, касательно летальных случаев, в пересчете на 100 тысяч приходится 53 смертельных исхода исхода среди непривитых пациентов с коронавирусом, тогда как среди вакцинированных соотношение составляет 1,6 смерти на 100 тыс.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что правительство России подготовило и утвердило план дополнительных мер по борьбе с омикрон-штаммом.

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