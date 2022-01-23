Дипломат назвал несерьёзными угрозы отключить РФ от системы SWIFT

Дипломат назвал несерьёзными угрозы отключить РФ от системы SWIFT
В МИДе назвали несерьезной угрозу отключения от SWIFT. Фото: Pixabay

По словам российского дипломата Константина Гаврилова угрозы отключить Российскую Федерацию от системы SWIFT — несерьёзны.

Об этом глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене заявил в эфире YouTube-канала «ИЗОЛЕНТА live». Гаврилов считает, что отключить страну вместе с нефтью и газом не получится.

«Отключить Россию — с нефтью, с газом, со всеми делами? Да они смеются. Это сразу было понятно — это называется сразу напугать, а потом: «Ой, не напугались, ну ладно, тогда не будем», — уверяет дипломат.

По мнению Гаврилова, сложившаяся ситуация походит на «животное, которое ест кактус, — колется, но всё равно продолжает есть».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бывший прокурор Крыма и экс-депутат Государственной Думы Наталья Поклонская отказалась занять должность посла в Кабо-Верде. В российском МИД сообщили, что отказ Поклонской от отъезда послом в Кабо-Верде связан с личными обстоятельствами.

SWIFT Россия система платежей SWIFT


 

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