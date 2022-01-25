В Тосненской больнице развернули 50 коек для детей, заболевших ковидом

В Тосненской больнице развернули 50 коек для детей, заболевших ковидом
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

На базе педиатрического отделения Тосненской больницы сегодня открыли 50 коек для детей, заразившихся новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области во вторник, 25 января.

Отмечается, что в настоящий момент койки пустуют, так как пациенты, пока, к счастью, не поступали. В Тосненскую больницу будут попадать на лечение дети со всего 47-ого региона.

В общей сложности сегодня развернуто 1939 «коронавирусных» коек, в том числе свободно 599 единиц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что перепрофилированы 50 коек Городской психиатрической больницы №3 имени Скворцова- Степанова, теперь они будут предназначаться для больных новой коронавирусной инфекцией.

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