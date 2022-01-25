В Ленобласти перестанут оказывать плановую медпомощь в поликлиниках

Также медиков направят на оказание неотложной медицинской помощи в поликлиниках. Фото: Pixabay

Также медиков направят на оказание неотложной медицинской помощи в поликлиниках. Фото: Pixabay

Медицинские работники первичного звена начнут осматривать пациентов на дому.

Об этом сообщает Online47 во вторник, 25 января.

Буквально через несколько дней в Ленинградской области в поликлиниках медики перестанут оказывать плановую помощь. Кроме этого, прекратится проведение профилактических осмотров и диспансеризация.

Все потому, что медработники первичного звена начнут осматривать пациентов на дому. Также докторов направят на оказание неотложной медицинской помощи в поликлиниках.

Для того, чтобы врачи могли оперативно передвигаться правительство региона передаст им 30 автомобилей. Если же транспорта хватать не будет, власти должны выделить еще столько же машин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тосненской больнице развернули 50 коек для детей, заболевших ковидом.