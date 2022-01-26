Если предоставить в ПФР специальную справку, то можно увеличить пенсию более чем на 2 000

Если предоставить в ПФР специальную справку, то можно увеличить пенсию более чем на 2 000
Если предоставить в ПФР специальную справку, то можно увеличить пенсию более чем на 2 000. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Новые выплаты касаются тех пенсионеров, у которых на иждивении находятся дети. Для того, чтобы получить дополнительные деньги необходимо предоставить в ПФР специальную справку.

Пенсию по старости Пенсионный фонд может увеличить за каждого ребенка на иждивении пожилого человека, но не более чем сразу за трех. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает PRIMPRESS.

Для того, чтобы выплаты были назначены, необходимо принести в фонд свидетельство о рождении ребенка и доказать сам факт нахождения его на иждивении. Например, подойдет справка, что несовершеннолетний до 23 лет проживает вместе с родителями.

При это, если ребенок учится в школе, никакие дополнительные документы от него не требуются. Для студентов ситуация несколько иная, отметил эксперт. Тут понадобится справка из вуза, что он учится на очном отделении.

С 2022 года за одного ребенка на попечении пенсионера идет доплата к пенсии 2 188 рублей, за двух — 4 376 рублей, а за трех, — 6 564 рубля.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в феврале текущего года россиян ждет ряд нововведений, в которых многие найдут для себя приятные бонусы. Так, ожидается, что пенсионерам максимально увеличат денежные выплаты, а срок поступления средств будет перенесен из-за праздничного дня.

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