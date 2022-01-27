Полиция задержала «родственников» пенсионерок, оставивших их без миллиона рублей

В Петербурге полиция задержала подозреваемых в мошенничестве, жертвами которых стали три пенсионерки.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу, 10 июня мошенники обманули пенсионерку с улицы Белы Куна. На телефон 82-летней женщины позвонил неизвестный и представился сыном. Он попросил 500 тысяч рублей, сказав, что сбил на автомобиле пешехода.

В начале июля на удочку мошенников попалась 82-летняя женщина с Беговой улицы. Ей позвонил все тот же «сын», который сообщил, что избил девушку до смерти и с него требуют 500 тысяч за непривлечение к ответственности.

Похожая ситуация произошла через месяц с 91-летней жительницы проспекта Ветеранов. Ей позвонил «внук», признался в случайном убийстве девушки и попросил 170 тысяч рублей.

Во всех случаях пенсионерки передавали требуемые суммы через курьеров.

По подозрению в мошенничестве задержаны трое рецидивистов: 26-летний «родственник» и двое курьеров, 24 и 29 лет. Задержанных арестовали. Они могут быть причастны к другим эпизодам мошенничества.

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