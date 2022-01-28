Сергей Лавров: Россия не заинтересована в войне

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров объяснил, что Российская Федерация не желает войны, однако страна не даст возможности пренебрегать своими интересами в сфере безопасности.

«Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы не позволим», — пишет Sputnik, ссылаясь на слова политика.

По словам министра, в настоящий момент продолжается межведомственная работа по анализу письменных ответов США и НАТО по гарантиям безопасности. Затем предложения по дальнейшим шагам будут представлены лидеру РФ Владимиру Путину.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что дальнейшее игнорирование требований России по гарантиям безопасности будет иметь последствия.