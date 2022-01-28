Сергей Лавров: Россия не заинтересована в войне

Сергей Лавров: Россия не заинтересована в войне
Сергей Лавров. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров объяснил, что Российская Федерация не желает войны, однако страна не даст возможности пренебрегать своими интересами в сфере безопасности.

«Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы не позволим», — пишет Sputnik, ссылаясь на слова политика.

По словам министра, в настоящий момент продолжается межведомственная работа по анализу письменных ответов США и НАТО по гарантиям безопасности. Затем предложения по дальнейшим шагам будут представлены лидеру РФ Владимиру Путину.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что дальнейшее игнорирование требований России по гарантиям безопасности будет иметь последствия.

владимир путин сергей лавров


 

Новости партнеров
Родственники утонувшей на Крещение женщины рассказали подробности произошедшего
Родственники утонувшей на Крещение женщины рассказали подробности произошедшего
У женщины, утонувшей на Крещение в гатчинской купели, не было шансов на спасение
У женщины, утонувшей на Крещение в гатчинской купели, не было шансов на спасение
Крещенские купания в Оредеже, где трагически погибла женщина, не были согласованы
Крещенские купания в Оредеже, где трагически погибла женщина, не были согласованы
Поликлиники Петербурга перешли на новый режим: куда идти с ОРВИ и симптомами COVID-19
Поликлиники Петербурга перешли на новый режим: куда идти с ОРВИ и симптомами COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сергей Лавров: Россия не заинтересована в войне
Днем в «коммуналке» на Черкасова полыхала комната
Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов
Президент РФ подписал закон об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%
Депутаты и эксперты выступили за отмену платы за проезд по неубранному ЗСД
Новая схема мошенничества: деньги с карт списывают до нуля
Без минимального стажа пенсию не назначат: эксперты рассказали, как этого ...
Спустя 9 дней: хронология поисков тела женщины, утонувшей на Крещение в ...