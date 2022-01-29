ЕС выразил сожаление после решения России расширить санкционный список для союза

Москва расширила ответный список представителей стран-членов и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию России. ЕС выразил сожаление в связи с таким решением.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что для такого шага нет оснований и союз собирается отреагировать на него соответствующим образом.

Как сообщил ТАСС, Стано подчеркнул, что российские власти продолжают нагнетать напряженную обстановку в Европе вместо того, чтобы снизить эскалацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Евросоюз и Великобритания разрабатывают санкции против российских проектов в газовой сфере. Предполагается, что этот пакет мер будет частью более масштабных рычагов давления. Новый пакет санкций может получить название «газового». Он разрабатывается при поддержке Соединенных Штатов.