Трамп: политика Байдена может привести к третьей мировой войне

Бывший президент США Дональд Трамп снова обрушился с критикой на действующего главу государства Джо Байдена. На этот раз он заявил о некомпетентной и слабой политике действующего американского лидера.

По его словам, действия Байдена могут привести к началу третьей мировой войны. Трамп отметил, что в период президентства Байдена Северная Корея увеличила до рекордных значений количество запусков ракет. Политик также подчеркнул слабое управление выводом американских войск из Афганистана.

Как сообщил ТАСС, 45-й глава Белого дома выразил мнение, что некомпетентность Байдена обусловлена его политической слабостью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Трамп раскритиковал Байдена из-за «Северного потока — 2».

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд.