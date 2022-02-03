Крупный пожар на Кондратьевском проспекте потушили за час

В Калининском районе спасатели справились с пожаром в двухэтажном здании, которое вспыхнуло утром 3 февраля.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, в 7:22 пожарная служба получила информацию о пожаре на Кондратьевском проспекте, дом 2. Загорелось двухэтажное здание размером 20 на 40 метров. Площадь пожара в здании достигла 80 квадратным метров. В 7:49 был подан дополнительный номер 1 БИС. К 8:25 огонь локализовали, а ранг пожара снизили до первого номера. Полностью потушить пожар удалось к 8:41.

На месте происшествия от МЧС работали 23 человека личного состава и пять единиц техники. Предварительно, в результате пожара пострадавших нет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что утром на Композиторов 15 спасателей тушили полыхающий павильон.