Меган Маркл поделилась секретами стройности и красоты

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл, которая является матерью двоих детей, рассказала о своем образе жизни и раскрыла секреты стройности и красоты.

По ее словам, ей помогают здоровое питание и регулярные занятия фитнесом. При этом она отметила, что не стоит делать что-либо фанатично —нужен баланс.

«Мы все невероятно заняты и жонглируем столькими вещами, но мне всегда требуется час, чтобы просто расслабиться, посмотреть бессмысленный телевизор, пообниматься со своими собаками и насладиться бокалом вина… Я позволяю себе роскошь отдыха», — приводит ее слова Express.

Ранее Gazeta.Spb рассказывала, что Меган Маркл и принц Гарри собираются выпустить ранее не опубликованные свадебные кадры с собственными комментариями.