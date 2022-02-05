Меган Маркл поделилась секретами стройности и красоты

Меган Маркл поделилась секретами стройности и красоты
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: www.instagram.com/meghanmarkle_official

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл, которая является матерью двоих детей, рассказала о своем образе жизни и раскрыла секреты стройности и красоты.

По ее словам, ей помогают здоровое питание и регулярные занятия фитнесом. При этом она отметила, что не стоит делать что-либо фанатично —нужен баланс.

«Мы все невероятно заняты и жонглируем столькими вещами, но мне всегда требуется час, чтобы просто расслабиться, посмотреть бессмысленный телевизор, пообниматься со своими собаками и насладиться бокалом вина… Я позволяю себе роскошь отдыха», — приводит ее слова Express.

Ранее Gazeta.Spb рассказывала, что Меган Маркл и принц Гарри собираются выпустить ранее не опубликованные свадебные кадры с собственными комментариями.

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