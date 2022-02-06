Хирург рассказала, кому удалять родинки противопоказано

Некоторым людям нельзя удалять родинки с кожи с помощью лазера. Это может быть крайне опасно, предупреждает эксперт.

О главных противопоказаниях рассказала челюстно-лицевой хирург Наталья Мезина. Она подчеркнула, что в случае, сели у человека обнаружены атеросклероз сосудов головного мозга и заболевания сердечно-сосудистой системы, например, удалять родинки не стоит. Об этом пишет «Доктор Питер».

Кроме того нельзя удалять родинки при нарушении сердечного ритма, лихорадочных состояниях, эпилепсии, неврозах, беременности и наличия глаукомы.

Мезина отметила, что тем лицам, кто решился на операцию, врач должен провести тщательный сбор анамнеза и выяснять, когда, чем и как долго болел человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в период заражения COVID-19. по мнению врачей, вредно употреблять фастфуд и продукты, содержащие сахар. Они могут усугубить течение болезни.