Пьяный хулиган разгромил снегоуборочную технику в центре Петербурга

Пьяный хулиган разгромил снегоуборочную технику в центре Петербурга
Злоумышленник подобрал обрезок трубы и начал громить колесный погрузчик «Volvo L-20D-P». Фото: УВО ВНГ по Петербургу

Росгвардейцы поймали нетрезвого жителя Петербурга, который разбил снегоуборочный погрузчик, пока водитель отлучился на перерыв.

Как сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу, все случилось минувшей ночью в 4:40 на Владимирском проспекте. Некий хулиган решил повредить снегоуборочную технику, очевидцы вызвали правоохранителей.

Выяснилось, что злоумышленник подобрал обрезок трубы и начал громить колесный погрузчик «Volvo L-20D-P». От рук хулигана пострадали стекла кабины, фары, приборная панель и другое оборудование машины. Водитель спецтехники в это время был на перерыве.

Злоумышленник подобрал обрезок трубы и начал громить колесный погрузчик «Volvo L-20D-P». Фото: УВО ВНГ по Петербургу
Злоумышленник подобрал обрезок трубы и начал громить колесный погрузчик «Volvo L-20D-P». Фото: УВО ВНГ по Петербургу

Прибывшие росгвардейцы задержали мужчину и доставили в отдел полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дорожный конфликт директора ветклиники с бизнес-тренером на Луначарского обернулся уголовным делом.

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