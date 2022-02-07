Пьяный хулиган разгромил снегоуборочную технику в центре Петербурга

Злоумышленник подобрал обрезок трубы и начал громить колесный погрузчик «Volvo L-20D-P». Фото: УВО ВНГ по Петербургу

Злоумышленник подобрал обрезок трубы и начал громить колесный погрузчик «Volvo L-20D-P». Фото: УВО ВНГ по Петербургу

Росгвардейцы поймали нетрезвого жителя Петербурга, который разбил снегоуборочный погрузчик, пока водитель отлучился на перерыв.

Как сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу, все случилось минувшей ночью в 4:40 на Владимирском проспекте. Некий хулиган решил повредить снегоуборочную технику, очевидцы вызвали правоохранителей.

Выяснилось, что злоумышленник подобрал обрезок трубы и начал громить колесный погрузчик «Volvo L-20D-P». От рук хулигана пострадали стекла кабины, фары, приборная панель и другое оборудование машины. Водитель спецтехники в это время был на перерыве.

Прибывшие росгвардейцы задержали мужчину и доставили в отдел полиции.

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