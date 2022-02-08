На Петроградской продаются 10 этажей ТЦ «Толстой сквер»

Деловой центр появился здесь в 2010 году. Комплекс на улице Льва Толстого в Петербурге составляет 18 тысяч «квадратов».

Теперь же 10 этажей торгового центра по улице Льва Толстого, дом № 9А выставлены на продажу. О том, что здание продается сообщила международная консалтинговая компания Colliers.

К слову, финансовый момент сделки не раскрывается.

Известно, что ТЦ создано в стиле северный модерн, вдохновленный мотивами скандинавской и финской архитектуры.

По данным брокера, объект получил высшую награду ежегодной премии Commercial Real Estate Awards в качестве лучшего многофункционального объекта класса А.

Отмечается, что на Петроградской стороне для инвесторов предложений не так уж и много.

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