В больницах Петербурга лежат 483 ребенка с коронавирусом

В больницах Петербурга лежат 483 ребенка с коронавирусом
Город рассматривает возможность обратного перепрофилирования части детских коек. Фото: комитет по здравоохранению

В детских больницах Петербурга на лечении от коронавирусной инфекции находятся 483 ребенка. Об этом сообщает комитет по здравоохранению.

На сегодняшний день число свободных коек в ковидных стационарах для детей увеличилось до 350, это более 35% от общего количества.

В комздраве подчеркнули, что в связи с этим город рассматривает возможность обратного перепрофилирования части детских коек. Это может произойти уже на следующей неделе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге за сутки коронавирус подхватили 21 644 человек. Город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. На первой строчке оказалась Москва, где за сутки выявили 22 747 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 7 611 новых ковид-пациентов.

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В больницах Петербурга лежат 483 ребенка с коронавирусом
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